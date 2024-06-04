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Відстрочка від мобілізації: кого «підставив» уряд? Пояснення адвоката

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відстрочка від мобілізації: кого «підставив» уряд? Пояснення адвоката
За два дні до набрання чинності нового мобілізаційного закону Кабмін видав постанову, якою розширив дію закону, чим порушив права військовозобов’язаних
фото: Getty Images

Військова адвокатка Дар’я Соларьова: «Урядова постанова № 560 порушує права військовозобовʼязаних»

Урядова постанова №560, яка затверджує алгоритм дій військовозобов’язаних, а також документи, які їм необхідно зібрати, спричинила хвилю обурення. Експерти вважають, що виконати деякі пункти постанови неможливо. Про це детально йдеться у матеріалі «Главкома».

Військова адвокатка Дар’я Соларьова підкреслила проблематичні моменти постанови №560, які стосуються студентів і сімей, чиї родичі зникли безвісти. На її думку, документ загалом порушує права військовозобовʼязаних. Наприклад, ідеться про відстрочку для осіб з інвалідністю. Кабмін затвердив, аби люди з інвалідністю надали постанову військово-лікарської комісії (ВЛК).

«Питання для чого, якщо особа з інвалідністю будь-якої групи може бути мобілізована тільки за її згодою? До того ж Порядок зазначає, що на ВЛК особа не направляється поки Комісією розглядається заява про надання відстрочки. Тобто у ситуації, якщо ВЛК визнає особу придатною до військової служби, її все одно мобілізувати не зможуть. Виходить, що постанова № 560 в частині переліку документів, визначених додатком 5, суперечить не тільки закону, але й власним положенням», – наголосила юристка.

Крім того, Кабмін зробив нововведення для студентів та аспірантів. Від них вимагають надати довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

«Ситуація така: придумати придумали, але хто буде їх генерувати і як, незрозуміло. Функціоналу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти на момент прийняття постанови № 560 не було. Станом на зараз триває розробка, щоб заклади вищої освіти могли генерувати ці довідки», – зауважила Дар’я Соларьова.

Кабмін зобов’язав студентів витягти довідку про здобувача освіти з електронної бази, яка не генерує подібних документів
Кабмін зобов’язав студентів витягти довідку про здобувача освіти з електронної бази, яка не генерує подібних документів
скріншот із урядової постанови

Стосовно вказаної невідповідності на сайті Кабміну вже було зареєстровано електронну петицію. Автор петиції Олександр Летучий вважає, що «…і новий закон про мобілізацію, і постанова Кабміну закріплюють безумовне право громадян України, які здобувають вищу освіту у іноземних закладах вищої освіти, отримати відстрочку від мобілізації, але технічно реалізація цього права поки що не передбачена, що є безумовним порушенням прав та законних інтересів такої категорії студентів».

Ще одна проблема стосується жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Ця категорія громадян має право на відстрочку від мобілізації. Як обовʼязковий документ, від них вимагається рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин.

Військова адвокатка Дар’я Соларьова: поки родичі зниклих безвісти захисників доводитимуть у судах свою правоту їх можуть мобілізувати попри право на відстрочку
Військова адвокатка Дар’я Соларьова: поки родичі зниклих безвісти захисників доводитимуть у судах свою правоту їх можуть мобілізувати попри право на відстрочку
скріншот із урядової постанови

«Дуже невелика кількість родин отримала через суди підтвердження, що їхні близькі вважаються зниклими безвісти. До вказаної урядової постанови достатньо було би документів, які підтверджували родинні звʼязки, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про зникнення безвісти та витяг Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – заявила адвокат.

На її думку, зараз такі сімʼї масово будуть звертатися до судів, що призведе до збільшення навантаженості на суддів. При цьому поки така справа буде розглядатися у судах ТЦК можуть мобілізувати жінок та чоловіків, чиї близькі родичі пропали безвісти, додала Соларьова.

Нагадаємо, уряд почав безпідставно розширювати дію нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Зокрема таке порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов'язаних, які мають доглядати за рідними, що мають другу групу інвалідності. На проблему звернув увагу народний депутат України Ігор Фріс.

До слова, велика кількість неточних та застарілих даних у реєстрі «Оберіг» пов’язана з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян. Про це повідомили представники Міністерства оборони Україні.

Читайте також: Вигадані довідки. Уряд влаштував пекло військовозобов’язаним і спровокував скандал 
Теги: Кабмін розробка дружина чоловік скандал документи адвокат закон депутат батько

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