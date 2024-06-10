У столиці чоловік кинув гранату у фасад будинку: поліція повідомила нові деталі

Поліція затримала зловмисника, що підірвав гранату у Шевченківському районі Києва

Жителю Києва загрожує до 7 років в'язниці за те, що він кинув гранату у вікно квартири свого брата через майнову суперечку, поранивши перехожу. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За даними поліції, учора, 9 червня близько о 22:00, у Києві 46-річний місцевий житель кинув гранату у вікно квартири на другому поверсі, в якій мешкає його рідний брат. Боєприпас відскочив від склопакету та вибухнув, впавши на землю. Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, яка в цей час проходила на вулиці. Правоохоронці знайшли та затримали чоловіка.

За попередньою інформацією, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його братом щодо права власності на квартиру. Окрім того відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження з бойовими припасами).

Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, а також вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, увечері 9 червня в одному із районів столиці мешканці могли чути звуки вибухів через підрив гранати.