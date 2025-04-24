«Як близько». Відома акторка розповіла, як пережила атаку РФ у ванній

Зюбіна: «Мить і настільки гучний звук, що спрацювали машини і задзвеніли вікна. Потім ще, й ще»

Відома акторка Рима Зюбіна розповіла, як пережила російську атаку на столицю внаслідок якої померло 10 людей, а понад 60 – поранено

Відома українська акторка Рима Зюбіна розповіла про нічну атаку РФ та як поділилася своїми емоціями та думками після пережитого. У своєму дописі вона описала момент, коли почула звук «шахеда», а потім крики працівниць готелю навпроти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис акторки.

«Спочатку почула шахед, потім - як дівчата, що працюють в готелі навпроти – напевно, вийшли на перекур, раптом почали кричати «Як близько! Б*я!» і побігли з вулиці до себе», – розповідає Зюбіна.

«Мить і настільки гучний звук, що спрацювали машини і задзвеніли вікна. Потім ще, й ще», – згадує акторка.

Вона розповіла, що не спала, бо збирала речі для ранкового поїзда, і в цей час її думки повернулися до розмов у Тбілісі, Баку та Єревані, де люди запитували: «Так у вас же все тихо уже? Перемирие».

Акторка згадала про стереотипи життя в Києві, які часто чує: «Да что у Вас там в Киеве? Туда же даже не прилетает. Все в ресторанах сидят, фестивали постоянно какие-то проходят. Все ж спокійно».

«Звісно.. 1:40. Київ. Столиця країни майже в центрі Європи. Я сиджу у ванній і думаю, а як називається цей фестиваль?» – підкреслила Зюбіна.

Як відомо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше десятеро людей, дістали травми ще 63, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці. За попередніми даними, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Також, у Святошинському районі столиці внаслідок нічної атаки росіян померла літня жінка. З'явилося щемливе відео, на якому донька сидить біля тіла матері під будинком.

«Це моя мама, Олена Лунівна, їй 85 років мало виповнитися цього року. Хоч вона й старенька була, але вона була «міцненька» і вмирати вона не збиралася. Але такі злочинці знов напали на нас. Вночі ракета влучила і моя мама загинула», – говорить жінка.

Донька загиблої внаслідок ракетного удару киянки зізнається, що ненавидить Росію.