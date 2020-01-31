Архітектори розповіли, якою буде оновлена будівля історичного гастроному на Хрещатику



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Будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 згоріла 20 червня 2017 року Фото: Главком

Загальна висота будівлі згідно з проєктом реставрації – не більше 18 метрів

Розробники проєкту реставрації та реконструкції Центрального гастроному з архітектурного бюро Viharev гарантували, що початкова висота історичної частини будівлі буде збережена.

За словами головного архітектор Києва Олександра Свистунова, Генеральним планом Києва передбачено обмеження висотності для центральної планувальної зони столиці до 27 м. Оскільки Центральний гастроном є пам'яткою історії, архітектури та містобудування місцевого значення, на нього поширюється дія цих обмежень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Крім того, в містобудівних умовах і обмеженнях забудовника зобов'язали зберегти існуючу висотність частини будівлі (яка і має історичну цінність).

Головний архітектор проєкту Микола Вяхірєв запевнив, що початкова висота історичної частини будівлі буде збережена – 3 поверхи і мансарда. Загальна висота будівлі згідно з проєктом – не більше 18 метрів.

Розробники проєкту з архітектурного бюро Viharev зазначили, що реставрації підлягає фасад – пам’яткою охорони культурної спадщини визначено ліпнину на ньому. Інша частина приміщення потребує реконструкції.

Після отримання МУО (вихідних даних на проектування) наступним етапом, як гарантією додержання всіх вимог, стане реєстрація проєкту в містобудівному кадастрі. Департамент містобудування зробить це публічно і максимально чітко зафіксує деталі проєкту, щоб проходив експертизу у затвердженому вигляді.

Надалі, органи архітектурно-будівельного контролю зможуть слідкувати за перебігом будівельних робіт і їх відповідності зареєстрованому проєкту.

Нагадаємо, будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 згоріла 20 червня 2017 року.

Власник будівлі заявив, що причинами загоряння стали погодні умови, які тоді відрізнялись особливою пожежонебезпечністю.

В кінці грудня 2018 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА розглянув і погодив реставрацію пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення на вул. Хрещатик, 40/1.

У травні 2019 року повідомлялося, що столична влада схвалила проект реставрації колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 архітектора Володимира Ніколаєва. Згідно з проектом відновлення, надбудовувати історичну будівлю не будуть, однак замість підвалу облаштують два підземні поверхи: на одному будуть технічні приміщення, на іншому - паркінг. Реставрація буде коштувати близько 10 мільйонів доларів, говорять автори проекту.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що висота частини будівлі колишнього Центрального гастроному, яка підлягає реконструкції, становитиме 27 метрів (приблизна висота дев’ятиповерхового будинку).

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