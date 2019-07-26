Під час хресного ходу у Києві очікують понад 20 тис. вірян



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Хресний хід у Києві, 28 липня 2017 року Фото: Главком

Поліція готується до забезпечення публічної безпеки людей під час масових заходів

У Нацполіції заявили, що правоохоронці повністю готові до забезпечення публічної безпеки людей під час масових заходів з нагоди відзначення 1031-ї річниці хрещення Київської Русі–України. Про це йшлося сьогодні, 26 липня, під час відеоселекторної наради всіх структурних та територіальних органів МВС під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та за участю голови Національної поліції України Сергія Князєва.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, Яровий зазначив, що наразі перед правоохоронцями стоїть завдання – забезпечення публічної безпеки під час релігійних заходів з нагоди відзначення 1031-ї річниці хрещення Київської Русі – України.

За інформацією правоохоронців, у масових заходах у столиці візьмуть участь понад 20 тисяч людей.

Князєв повідомив, що до забезпечення публічної безпеки будуть залучені всі підрозділи поліції. Зокрема, працюватимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці. Водночас глава Нацполіції наголосив, що всі поліцейські надаватимуть усіляку допомогу громадянам, зокрема, й вірянам, які є гостями столиці.

Він додав, що допомога Національної гвардії в охороні публічної безпеки і порядку на вулицях міст і сіл України стала ефективною підтримкою сил Національної поліції України.

Заступник голови Національної поліції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич зазначив, що поліцейські приділятимуть особливу увагу безпеці дорожнього руху на автошляхах держави під час переміщення значної кількості вірян.

Нагадаємо, 27-28 липня у зв'язку з відзначенням Дня хрещення Київської Русі-України передбачено обмеження дорожнього руху в центрі столиці.