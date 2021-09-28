На Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї

На момент пожежі у будинку нікого не було

Розбили вікно зачиненого будинку, підпалили диван і фіранку хлопці дев’яти та 13 років

У будинку в селі Куяльницької об’єднаної територіальної громади в Одеській області внаслідок підпалу сталася пожежа. Як повідомили у пресслужбі обласного управління поліції, оселя належить родині з п’ятьма дітьми.

Займання сталося приблизно ввечері 27 вересня. Поліцейські встановили, що розбили вікно зачиненого будинку, підпалили диван і фіранку місцеві жителі дев’яти та 13 років. Малолітні зізналися, що хотіли таким чином розважитися.

Вогонь помітила одна з мешканців села, яка й викликала рятувальників. На той час у будинку нікого не було. Господиня оселі нещодавно померла, її 36-річний чоловік з тримісячним сином перебувають у лікарні, а старші діти – 13-річна дівчинка та троє хлопчиків віком від двох до восьми років були у родичів.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до 10 років.

Оскільки малолітні не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, до відповідальності притягуватимуть їхніх батьків. Це станеться після встановлення правоохоронцями всіх обставин події.

До слова, напередодні пожежу в Одеській багатоповерхівці гасили 20 рятувальників (фото).