  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На момент пожежі у будинку нікого не було - На Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї
    На момент пожежі у будинку нікого не було
    фото: od.npu.gov.ua

    Розбили вікно зачиненого будинку, підпалили диван і фіранку хлопці дев’яти та 13 років

    У будинку в селі Куяльницької об’єднаної територіальної громади в Одеській області внаслідок підпалу сталася пожежа. Як повідомили у пресслужбі обласного управління поліції, оселя належить родині з п’ятьма дітьми.

    Займання сталося приблизно ввечері 27 вересня. Поліцейські встановили, що розбили вікно зачиненого будинку, підпалили диван і фіранку місцеві жителі дев’яти та 13 років. Малолітні зізналися, що хотіли таким чином розважитися.

    Вогонь помітила одна з мешканців села, яка й викликала рятувальників. На той час у будинку нікого не було. Господиня оселі нещодавно померла, її 36-річний чоловік з тримісячним сином перебувають у лікарні, а старші діти – 13-річна дівчинка та троє хлопчиків віком від двох до восьми років були у родичів.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї
    На Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї
    На Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї

    Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до 10 років.

    Оскільки малолітні не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, до відповідальності притягуватимуть їхніх батьків. Це станеться після встановлення правоохоронцями всіх обставин події.

    До слова, напередодні пожежу в Одеській багатоповерхівці гасили 20 рятувальників (фото).

    Теги: Національна поліція України пожежа кримінал діти Одещина будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї