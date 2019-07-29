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    Під час пожежі у гаражах в Києві загинув чоловік (фото)

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    Пожежа виникла в одному з гаражів кооперативу&nbsp; - Під час пожежі у гаражах в Києві загинув чоловік (фото)
    Пожежа виникла в одному з гаражів кооперативу 
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації загорання

    У неділю, 28 липня, вранці на території гаражного кооперативу на вул. Літинській,1В у Дніпровському районі Києва сталася пожежа.

    Повідомлення про загорання надійшло на пульт зв’язку столичної служби 101 о 04:55.

    Прибувши на місце події, рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної части виявили охоплений вогнем один із гаражів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 05:18 пожежу локалізували, о 05:46 – ліквідували. 

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в приміщенні гаража тіло чоловіка.

    На місці працювало 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, 9 чоловік особового складу.  

    Причини виникнення пожежі встановить слідство.

    Нагадаємо 27 липня пізно ввечері сталася пожежа у вагоні на залізничній станції поблизу вул. Визволителів, 15 у Києві.

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