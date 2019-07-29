Під час пожежі у гаражах в Києві загинув чоловік (фото)
Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації загорання
У неділю, 28 липня, вранці на території гаражного кооперативу на вул. Літинській,1В у Дніпровському районі Києва сталася пожежа.
Повідомлення про загорання надійшло на пульт зв’язку столичної служби 101 о 04:55.
Прибувши на місце події, рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної части виявили охоплений вогнем один із гаражів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
О 05:18 пожежу локалізували, о 05:46 – ліквідували.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в приміщенні гаража тіло чоловіка.
На місці працювало 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, 9 чоловік особового складу.
Причини виникнення пожежі встановить слідство.
Нагадаємо 27 липня пізно ввечері сталася пожежа у вагоні на залізничній станції поблизу вул. Визволителів, 15 у Києві.