На залізничній станції в Києві сталася пожежа (фото)
Горів вагон у відстійнику станції
У суботу, 27 липня, пізно ввечері сталася пожежа у вагоні на залізничній станції поблизу вул. Визволителів, 15 у Києві.
Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві о 23:05.
По прибуттю вогнеборців з’ясувалось, що у відстійнику залізничної станції горить один із товарних металевих вагонів-рефрижераторів. За годину пожежу ліквідували, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.
Жодна особа під час пожежі не постраждала.
На місці працювало 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, 9 чоловік особового складу.
Причини займання наразі встановлюються правоохоронними органами.
Нагадаємо, 23 липня виникла в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку на Кловському узвозі, 14/24 Печерському районі столиці. У квартирі рятувальники знайшли тіло жінки 1948 року народження.