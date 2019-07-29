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    На залізничній станції в Києві сталася пожежа (фото)

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    У відстійнику горів металевий вагонв-рефрижератор - На залізничній станції в Києві сталася пожежа (фото)
    У відстійнику горів металевий вагонв-рефрижератор
    Фото: ДСНС

    Горів вагон у відстійнику станції

    У суботу, 27 липня, пізно ввечері сталася пожежа у вагоні на залізничній станції поблизу вул. Визволителів, 15 у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві о 23:05.

    По прибуттю вогнеборців з’ясувалось, що у відстійнику залізничної станції горить один із товарних металевих вагонів-рефрижераторів. За годину пожежу ліквідували, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    Жодна особа під час пожежі не постраждала.

    На місці працювало 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, 9 чоловік особового складу. 

    Причини займання наразі встановлюються правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 23 липня виникла в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку на Кловському узвозі, 14/24 Печерському районі столиці. У квартирі рятувальники знайшли тіло жінки 1948 року народження.

    пожежа Київ ДСНС Укрзалізниця потяг рятувальники
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