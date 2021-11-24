У центрі Києва горів ресторан

Загорання виникло на кухні ресторану

24 листопада сталась пожежа у закладі громадського харчування на бульварі Лесі Українки, 32 у Печерському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 13:40. На місце події було направлено вогнеборців першої Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що в приміщенні кухні ресторану, який розміщений на першому поверсі у п’ятиповерховій адміністративній будівлі, сталося загоряння жирових відкладень у вентиляційній шахті.

На момент прибуття рятувальників у закладі громадського харчування відвідувачів не було.

Пожежу було ліквідовано о 14:30.

На місце події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Як повідомлялося, 23 листопада сталася пожежа в будівлі магазину на вул. Закревського, 30 у Деснянському районі столиці.

22 листопада сталася пожежа в будівлі Київського інституту автоматики. Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах.

А в ніч на 23 листопада палала офісна будівля на вул. Колекторній, 3 у Дарницькому районі столиці.