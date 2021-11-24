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    У центрі Києва горів ресторан

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    Над ліквідацією пожежі працювали 13 рятувальників - У центрі Києва горів ресторан
    Над ліквідацією пожежі працювали 13 рятувальників
    фото: ДСНС

    Загорання виникло на кухні ресторану

    24 листопада сталась пожежа у закладі громадського харчування на бульварі Лесі Українки, 32 у Печерському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 13:40. На місце події було направлено вогнеборців першої Державної пожежно-рятувальної частини.

    По прибуттю було встановлено, що в приміщенні кухні ресторану, який розміщений на першому поверсі у п’ятиповерховій адміністративній будівлі, сталося загоряння жирових відкладень у вентиляційній шахті.

    На момент прибуття рятувальників у закладі громадського харчування відвідувачів не було.

    Пожежу було ліквідовано о 14:30.

    На місце події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Як повідомлялося, 23 листопада сталася пожежа в будівлі магазину на вул. Закревського, 30 у Деснянському районі столиці.

    22 листопада сталася пожежа в будівлі Київського інституту автоматики. Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах.

    А в ніч на 23 листопада палала офісна будівля на вул. Колекторній, 3 у Дарницькому районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
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    У центрі Києва горів ресторан