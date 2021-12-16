Під Києвом вщент згоріла маршрутка (відео)

Пожежа в маршрутному автобусі сталася в Ірпені

У четвер, 16 грудня, вранці в місті Ірпінь вщент згорів маршрутний автобус сполученням Ірпінь-Київ №420. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Пожежа сталася поблизу «Водоканалу».

Вогнеборці ДНСНС приїхали доволі швидко, але маршрутку врятувати не вдалося.

Інформація про постраждалих відсутня. Подробиці уточнюються.

Як повідомлялося, у ніч на 8 грудня у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Дегтярівська, 26-А у Шевченківському районі столиці горіли три автомобілі.

7 грудня ввечері в селі Проліски Бориспільського району сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Одразу після зіткнення легкова автівка загорілася.

2 грудня столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях.

26 листопада на перехресті вулиць Федорова і Малевича в Голосіївському районі Києва згорів автомобіль Ford Mustang.