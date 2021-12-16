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    Під Києвом вщент згоріла маршрутка (відео)

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    Автобус горів на узбіччі дороги - Під Києвом вщент згоріла маршрутка (відео)
    Автобус горів на узбіччі дороги
    фото: скріншот із відео

    Пожежа в маршрутному автобусі сталася в Ірпені

    У четвер, 16 грудня, вранці в місті Ірпінь вщент згорів маршрутний автобус сполученням Ірпінь-Київ №420. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Пожежа сталася поблизу «Водоканалу».

    Вогнеборці ДНСНС приїхали доволі швидко, але маршрутку врятувати не вдалося.

    Інформація про постраждалих відсутня. Подробиці уточнюються.

    Як повідомлялося, у ніч на 8 грудня у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Дегтярівська, 26-А у Шевченківському районі столиці горіли три автомобілі.

    7 грудня ввечері в селі Проліски Бориспільського району сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Одразу після зіткнення легкова автівка загорілася.

    2 грудня столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях.

    26 листопада на перехресті вулиць Федорова і Малевича в Голосіївському районі Києва згорів автомобіль Ford Mustang.

    Теги: пожежа громадський транспорт ДСНС Київщина Ірпінь рятувальники
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    Під Києвом вщент згоріла маршрутка (відео)