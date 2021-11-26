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    На Київщині маршрутка збила дівчинку на переході (фото)

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    ДТП сталась на пішохідному переході - На Київщині маршрутка збила дівчинку на переході (фото)
    ДТП сталась на пішохідному переході
    фото: Нацполіція

    Дівчинку з травмами шпиталізовано до лікарні

    У п’ятницю, 26 листопада, у Білій Церкві водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на 11-річну дівчинку. ДТП сталась о 10 годині по вулиці Грибоєдова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано до Білоцерківської обласної дитячої лікарні. За попередніми даними у дівчинки перелом кісток лівого передпліччя.

    Із пасажирів маршрутного таксі ніхто не постраждав.

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    На Київщині маршрутка збила дівчинку на переході (фото)
    На Київщині маршрутка збила дівчинку на переході (фото)
    На Київщині маршрутка збила дівчинку на переході (фото)
    фото: Нацполіція

    Зі слів 56-річного водія, дитина раптово вибігла на регульований пішохідний перехід, не дочекавшись дозволеного сигналу світлофора.

    На місці події працювали патрульні поліцейські Білої Церкви та слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції.

    Слідчі збирають всі необхідні матеріали для надання дорожньо-транспортній пригоді правової кваліфікації.

    Як повідомлялося, 26 листопада у селі Нові Петрівці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП громадський транспорт діти водій Київщина
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    На Київщині маршрутка збила дівчинку на переході (фото)