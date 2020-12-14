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    На Київщині молодик за годину здійснив розбійні напади на три магазини

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    Патрульні затримали грабіжника та передали слідчим&nbsp; - На Київщині молодик за годину здійснив розбійні напади на три магазини
    Патрульні затримали грабіжника та передали слідчим 

    Чоловік, погрожуючи ножем, забирав гроші з кас магазинів

    Білоцерківські патрульні затримали чоловіка, який пограбував три місцеві магазини.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, 13 грудня близько 19 години патрульним надійшов виклик, що на вулиці Дачній в продуктовий магазин забіг чоловік та, погрожуючи ножем, забрав грошові кошти з каси.

    Минуло приблизно пів години, на лінію 102 зателефонувала інша заявниця і повідомила схожу інформацію, проте вже розбій трапився на бульварі Олександрійському.

    Третій дзвінок знову був з іншого магазину на бульварі Олександрійському. У цьому випадку заявниці вдалось вибити предмет, схожий на ніж, із рук правопорушника, але йому вдалось втекти.

    Опис викрадача збігався у всіх трьох випадках.

    Екіпажі патрульних, які опрацьовували ці виклики, отримали орієнтування та розпочали обстеження прилеглої території. Не минуло й години як патрульні помітили чоловіка, схожого за орієнтуванням.

    Чоловіка затримали та передали слідчим для встановлення всіх обставин справи.

    Нагадаємо, нещодавно Деснянський районний суд Києва оголосив вирок чоловікові, який намагався пограбувати магазин. Зловмисника засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України кримінал гроші Київщина пограбування магазин
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