Розбої, викрадення людей, підпали: поліція затримала транснаціональну банду (фото, відео)

Оголошено в розшук чотирьох іноземців, що входили до злочинної організації

Оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини, працівники Слідчого управління поліції столичної області із залученням підрозділів кримінального аналізу, оперативно-технічних заходів, оперативної служби за силової підтримки спецпризначенців затримали членів транснаціональної злочинної організації.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На злочинному рахунку зловмисників розбійні напади, викрадення людини, вимагання, крадіжки з підприємств та офісів в особливо великих розмірах, підпал автомобіля та створення злочинної організації. Угрупування здійснювало злочини як на території Київської області, так і у столиці. До її складу входили іноземці та кияни.

У листопаді цього року поліцейські затримали лідера та одного з активних учасників організації, які у селі Софіївська Борщагівка викрали приватного підприємця та вимагали надуманий борг у 2 мільйони доларів. Наразі вони перебувають під вартою.

Так, під час другого етапу реалізації оперативної інформації працівники поліції затримали ще п'ятьох членів злочинного угруповання - безпосередніх виконавців злочинів.

За місцями проживання зловмисників поліцейські провели ряд невідкладних обшуків, де вилучили: зброю та набої до неї, рації, номерні знаки, гроші, балаклави, ножі, різноманітне технічне обладнання та документи, що належать підприємствам, де здійснювались крадіжки.

Також правоохоронці вилучили автівки, на яких пересувались зловмисники під час вчинення злочинів.

Крім цього, працівники поліції встановили приміщення, де підозрювані зберігали майно набуте злочинним шляхом. Все це вилучено як речові докази.

Члени злочинної організації затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Всі вони кияни віком від 25 до 50 років, деякі з них вже були судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

На даний час слідчі за процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили затриманим про підозри за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 та 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч.1 та 2 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Ще чотирьом іноземцям заочно повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів і оголошено в розшук.

Наразі працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших злочинів на території України.