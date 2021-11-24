Під Києвом дівчина на Cadillac протаранила пасажирський автобус (фото)

У результаті ДТП постраждали водійка та пасажирка автомобіля

У вівторок, 23 листопада, близько 19 години у місті Вишгород сталася дорожньо-транспортна пригода: сталося зіткнення автобуса та легкового автомобіля. Про це повідомляє Вишгородське районне управління поліції.

За попередніми даними, 23-річна водійка автомобіля Cadillac виконувала маневр повороту у дозволеному місці та не надала перевагу в русі автобусу.

В результаті аварії водійка та пасажирка авто Cadillac отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу.

Водій та пасажири автобуса не постраждали.

На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Як повідомлялося, 23 листопада ввечері від початку снігопаду в Києві сталося 25 дорожньо-транспортних пригод.

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