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    Під Києвом дівчина на Cadillac протаранила пасажирський автобус (фото)

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    Cadillac врізався в пасажирський автобус - Під Києвом дівчина на Cadillac протаранила пасажирський автобус (фото)
    Cadillac врізався в пасажирський автобус
    фото: Вишгородське районне управління поліції

    У результаті ДТП постраждали водійка та пасажирка автомобіля

    У вівторок, 23 листопада, близько 19 години у місті Вишгород сталася дорожньо-транспортна пригода: сталося зіткнення автобуса та легкового автомобіля. Про це повідомляє Вишгородське районне управління поліції.

    За попередніми даними, 23-річна водійка автомобіля Cadillac виконувала маневр повороту у дозволеному місці та не надала перевагу в русі автобусу.

    В результаті аварії водійка та пасажирка авто Cadillac отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу.

    Водій та пасажири автобуса не постраждали.

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    Під Києвом дівчина на Cadillac протаранила пасажирський автобус (фото)
    Під Києвом дівчина на Cadillac протаранила пасажирський автобус (фото)
    фото: Вишгородське районне управління поліції

    На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

    Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

    Як повідомлялося, 23 листопада ввечері від початку снігопаду в Києві сталося 25 дорожньо-транспортних пригод.

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    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    Під Києвом дівчина на Cadillac протаранила пасажирський автобус (фото)