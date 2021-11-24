Перший сніг у Києві призвів до масових ДТП: поліція назвала кількість аварій

23 листопада після 17:00 в Києві сталося 25 ДТП

Поліція закликає водії замінити літню гуму коліс на зимову

У вівторок, 23 листопада, ввечері від початку снігопаду в Києві сталося 25 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

«Вечірня статистика ДТП у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП», – написав він.

За словами Білошицького, у більшості випадків причиною ДТП стало те, що водії не замінили літню гуму коліс на зимову.

«Дякую завбачливим водіям, які це вже зробили та безпечно дісталися увечері додому. Однак, не всі такі відповідальні, що добре підтверджує кількість викликів про ДТП», – сказав він.

Як відомо, 23 листопада ввечері в Києві пішов перший сніг.

На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».

«Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.

Дорожники комунальної корпорації «Київавтодор» ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами.

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки у Києві тепер можна онлайн.

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