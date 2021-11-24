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    Перший сніг у Києві призвів до масових ДТП: поліція назвала кількість аварій

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    23 листопада після 17:00 в Києві сталося 25 ДТП - Перший сніг у Києві призвів до масових ДТП: поліція назвала кількість аварій
    23 листопада після 17:00 в Києві сталося 25 ДТП
    фото: Олексій Білошицький/Facebook

    Поліція закликає водії замінити літню гуму коліс на зимову

    У вівторок, 23 листопада, ввечері від початку снігопаду в Києві сталося 25 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

    «Вечірня статистика ДТП у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП», – написав він.

    За словами Білошицького, у більшості випадків причиною ДТП стало те, що водії не замінили літню гуму коліс на зимову.

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    Перший сніг у Києві призвів до масових ДТП: поліція назвала кількість аварій
    Перший сніг у Києві призвів до масових ДТП: поліція назвала кількість аварій
    фото: Олексій Білошицький/Facebook

    «Дякую завбачливим водіям, які це вже зробили та безпечно дісталися увечері додому. Однак, не всі такі відповідальні, що добре підтверджує кількість викликів про ДТП», – сказав він.

    Як відомо, 23 листопада ввечері в Києві пішов перший сніг.

    На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».

    «Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.

    Дорожники комунальної корпорації «Київавтодор» ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами.

    Стежити за роботою снігоприбиральної техніки у Києві тепер можна онлайн.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль снігопад
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    Перший сніг у Києві призвів до масових ДТП: поліція назвала кількість аварій