У Києві потяг збив пенсіонерку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікарі констатували смерть жінки Фото: Інформатор

Трагедія сталася на залізничній колії на Святошині

У вівторок, 17 грудня, в Києві на залізничній колії, поблизу вулиці Святошинській, знайшли труп жінки. Попередньо, жінку збив потяг.

Про моторошну знахідку повідомив машиніст потягу.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 10:00. Про це пише Інформатор.

Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть жінки.

На вигляд жінці близько 70 років.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Саме правоохоронцям і належить з'ясувати подробиці того, що сталося.

Як повідомлялося, в кінці листопада на Київщині поблизу станції «Березань» жінка потрапила під швидкісний потяг, коли переходила залізничні колії у невстановленому місці.

25 листопада неподалік смт Бородянка Київської області жінка кинулася під потяг.

У селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив 18-річну дівчину. Згодом стало відомо, що загинула 18-річна українська боксерка Аміна Булах.