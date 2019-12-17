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    Новини

    У Києві потяг збив пенсіонерку (фото)

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    Лікарі констатували смерть жінки - У Києві потяг збив пенсіонерку (фото)
    Лікарі констатували смерть жінки
    Фото: Інформатор

    Трагедія сталася на залізничній колії на Святошині

    У вівторок, 17 грудня, в Києві на залізничній колії, поблизу вулиці Святошинській, знайшли труп жінки. Попередньо, жінку збив потяг.

    Про моторошну знахідку повідомив машиніст потягу.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 10:00. Про це пише Інформатор.

    Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть жінки.

    На вигляд жінці близько 70 років.

    На місці працювала слідчо-оперативна група. Саме правоохоронцям і належить з'ясувати подробиці того, що сталося.

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    У Києві потяг збив пенсіонерку (фото)
    У Києві потяг збив пенсіонерку (фото)
    У Києві потяг збив пенсіонерку (фото)

    Як повідомлялося, в кінці листопада на Київщині поблизу станції «Березань» жінка потрапила під швидкісний потяг, коли переходила залізничні колії у невстановленому місці. 

    25 листопада неподалік смт Бородянка Київської області жінка кинулася під потяг.

    У селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив 18-річну дівчину.  Згодом стало відомо, що загинула 18-річна українська боксерка Аміна Булах.

    Національна поліція України Київ смерть потяг залізниця жінка
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