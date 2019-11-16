Стали відомі подробиці загибелі 18-річної української боксерки
Аміна Булах
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Аміна Булах була бронзовою призеркою чемпіонату Європи
Стали відомі подробиці загибелі 18-річної української боксерки Аміни Булах.
Напередодні повідомили про трагічну загибель спортсменки на Київщині.
За інформацією видання «Апостроф» з посиланням на прес-службу поліції в Київській області, бронзова призерка чемпіонату Європи загинула під колесами потяга. Пізно ввечері вона вийшла з аптеки в навушниках, біля залізничних колій не почула наближення потягу, що рухався з Києва в бік Фастова, та загинула на місці.
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18-річна боксерка з Кропивницького у вересні цього року виграла бронзу молодіжного чемпіонату Європи в столиці Болгарії Софії.