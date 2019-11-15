Під Києвом потяг збив на смерть 18-річну дівчину



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Дівчина йшла у навушниках і не почула наближення потягу

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від випадкового свідка про те, що в селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив людину. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці з’ясували, що 18-річна мешканка села Тарасівка пізно ввечері вийшла з аптеки та попрямувала додому через залізничний переїзд, перебуваючи у навушниках, і не почула наближення потягу, який рухався з Києва у бік Фастова.

Дівчина загинула на місці події.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 13 листопада у м. Тетіїв, що на Київщині, локомотив сполученням Козятин-Жашків зіткнувся із автомобілем 35-річної жительки Фастова. Попередньо, жінка виїхала на регульований залізничний переїзд на червоне світло. Водійка автомобіля перебуває в реанімації. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до п'яти років.