Трагедія на Київщині: потяг на смерть збив жінку



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Жінка переходила колії у невстановленому місці

На Київщині поблизу станції «Березань» жінка потрапила під швидкісний потяг, коли переходила залізничні колії у невстановленому місці.

Повідомлення до поліції надійшло о 19-й годині. На місці події працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Потерпілою виявилась місцева жителька 1955 року народження. Жінка отримала травми, несумісні з життям.

На момент проведення огляду місця події рух залізничного транспорту не припинявся і здійснювався по запасних коліях.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно в селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив 18-річну дівчину.

Згодом стало відомо, що загинула 18-річна українська боксерка Аміна Булах.