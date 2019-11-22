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    Трагедія на Київщині: потяг на смерть збив жінку

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    Трагедія на Київщині: потяг на смерть збив жінку

    Жінка переходила колії у невстановленому місці

    На Київщині поблизу станції «Березань» жінка потрапила під швидкісний потяг, коли переходила залізничні колії у невстановленому місці.  

    Повідомлення до поліції надійшло о 19-й годині. На місці події працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Потерпілою виявилась місцева жителька 1955 року народження. Жінка отримала травми, несумісні з життям.

    На момент проведення огляду місця події рух залізничного транспорту не припинявся і здійснювався по запасних коліях.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України.    

    Нагадаємо, нещодавно в селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив 18-річну дівчину. 

    Згодом стало відомо, що загинула 18-річна українська боксерка Аміна Булах.

    Національна поліція України трагедія кримінал Укрзалізниця смерть потяг Київщина жінка
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