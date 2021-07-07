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    На Київщині судитимуть банду, що грабувала оселі посадовців (фото)

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    Зловмисники викрадали&nbsp;гроші, коштовності, банківські картки тощо - На Київщині судитимуть банду, що грабувала оселі посадовців (фото)
    Зловмисники викрадали гроші, коштовності, банківські картки тощо
    Фото: Нацполіція

    Учасники банди заздалегідь відслідковували місця проживання потерпілих та проникали до їхніх приватних будинків

    На Київщині перед судом постане злочинне угруповання, яке здійснювало розбійні напади переважно на державних службовців. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наприкінці березня поліцейські Київщини повідомили про підозру учасникам злочинного угруповання. Поліцейські задокументували 4 факти розбійних нападів на території Бориспільського та Обухівського району.

    Учасники банди заздалегідь відслідковували місця проживання потерпілих та, намалювавши план-схему будинку, де зображувались місця розташування об’єктів та камер відеоспостереження, проникали до їхніх приватних будинків, зв’язували господарів та охоронців, після чого обшукували будинок та викрадали майно: гроші, коштовності, банківські картки тощо. Зловмисники не звертали увагу навіть на те, що у будинках були діти.

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    На Київщині судитимуть банду, що грабувала оселі посадовців (фото)
    На Київщині судитимуть банду, що грабувала оселі посадовців (фото)
    На Київщині судитимуть банду, що грабувала оселі посадовців (фото)
    На Київщині судитимуть банду, що грабувала оселі посадовців (фото)
    На Київщині судитимуть банду, що грабувала оселі посадовців (фото)

    Викрили діяльність зловмисників працівники управління карного розшуку та слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками Бориспільського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури із залученням спецпризначенців.

    Наразі працівники слідчого управління поліції Київщини спільно зі слідчими Бориспільського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

    Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст. 257 (Бандитизм) , ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч.3 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.1 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами )Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує ув’язнення до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

    Нагадаємо, за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів поліція Київщини розшукує учасників злочинного угруповання: Олександра Оверченка, 1978 року народження, та Максима Дожанка, 1997 року народження.

    Теги: Національна поліція України суд кримінал Київщина пограбування злочин
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    На Київщині судитимуть банду, що грабувала оселі посадовців (фото)