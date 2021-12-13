У річку під Києвом ділки зливають небезпечні відходи (фото)

Поліція Обухова встановлює обставини забруднення пічними матеріалами річки Стугна

Правоохоронці розслідують обставини забруднення шкідливими відходами річки Стугни в Обухівському районі та встановлюють причетних до цього осіб. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До чергової частини Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення від члена комісії по контролю за використанням та охороною земель, лісів, надр та водоймищ Обухівського району про виявлення факту забруднення річки Стугна викидами пічних матеріалів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 236 (Порушення правил екологічної безпеки) Кримінального кодексу України.

Крім того, слідчими Обухівщини скеровані відповідні запити до Обухівської районної державної адміністрації та басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра щодо надання відповідних документів, які підтверджують факти здійснення викидів пічних матеріалів, які стікають у річку Стугна, із усіма додатками та наявними матеріалами за фактом забруднення, а також про надання результатів дослідження відібраних проб викидів.

Також проводяться заходи по встановленню особи, якій належить металева труба під ґрунтовим покривом, яка розташована неподалік піщаного кар’єру, через яку у річку потрапляють небезпечні речовини, а також підстави здійснення цих викидів.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини факту порушення у сфері довкілля та причетних до цього осіб.

Слідство триває.

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