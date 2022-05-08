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    Під Києвом на російській міні підірвався чоловік

    Мешканців Київщини закликають остерігатися мін - Під Києвом на російській міні підірвався чоловік
    Мешканців Київщини закликають остерігатися мін

    Трагедія сталася в Броварському районі

    Житель Броварського району загинув внаслідок підриву на міні, встановленій окупантами під час їх перебування на Київщині. Про це голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомляє у своєму Telegram-каналі.

    «Сьогодні в Броварському районі біля с. Залісся місцевий житель під час прогулянки в лісосмузі підірвався на міні, яка була залишена військовими Росії. Від отриманих ушкоджень чоловік загинув», – йдеться у повідомленні.

    Павлюк закликав мешканців Київщини утриматися від прогулянок у лісі.

    «Вкотре закликаємо всіх жителів Київщини бути обережними. Багато територій, де йшли бойові дії, заміновані. Загарбники цілеспрямовано мінували наші, поля, ліси, парки, дороги», – написав голова обласної військової адміністрації.

    Він зазначив, що ліквідація вибухонебезпечених предметів на деокупованих територіях триває.

    Нагадаємо, що поблизу міста Ірпінь Київської області на міні підірвався вантажний автомобіль, водій загинув.

    Згодом у Київській області двоє працівників лісового господарства під час вивозу лісопродукції підірвалися на протитанковій міні, один з чоловіків загинув на місці, ще одна людина в лікарні.

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    Теги: трагедія росія дороги війна водій Київщина Ірпінь розмінування автомобіль Україна чоловік окупація
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    Під Києвом на російській міні підірвався чоловік