Під Києвом на російській міні підірвався чоловік

Трагедія сталася в Броварському районі

Житель Броварського району загинув внаслідок підриву на міні, встановленій окупантами під час їх перебування на Київщині. Про це голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомляє у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні в Броварському районі біля с. Залісся місцевий житель під час прогулянки в лісосмузі підірвався на міні, яка була залишена військовими Росії. Від отриманих ушкоджень чоловік загинув», – йдеться у повідомленні.

Павлюк закликав мешканців Київщини утриматися від прогулянок у лісі.

«Вкотре закликаємо всіх жителів Київщини бути обережними. Багато територій, де йшли бойові дії, заміновані. Загарбники цілеспрямовано мінували наші, поля, ліси, парки, дороги», – написав голова обласної військової адміністрації.

Він зазначив, що ліквідація вибухонебезпечених предметів на деокупованих територіях триває.

Нагадаємо, що поблизу міста Ірпінь Київської області на міні підірвався вантажний автомобіль, водій загинув.

Згодом у Київській області двоє працівників лісового господарства під час вивозу лісопродукції підірвалися на протитанковій міні, один з чоловіків загинув на місці, ще одна людина в лікарні.