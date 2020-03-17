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    В автокатастрофі під Києвом загинув спаринг-партнер Усика (фото і відео)

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    Дмитро Лісовий був неодноразовим призером чемпіонатів України - В автокатастрофі під Києвом загинув спаринг-партнер Усика (фото і відео)
    Дмитро Лісовий був неодноразовим призером чемпіонатів України
    Федерація боксу України

    Дмитро Лісовий виступав за клуб «Українські отамани»

    У Київській області сталася смертельна ДТП, в якому загинули два молодих хлопці. На 26-му кілометрі Наддніпрянського шосе, біля повороту на Підгірці, зіткнулося два автомобілі Daewoo Lanos і Audi.

    Відомо, що один із загиблих – іменинник, йому виповнилося 22 роки, другий хлопець – старший і за попередньою інформацією, це молодий український боксер-важковаговик Дмитро Лісовий, який неодноразово ставав призером чемпіонатів України з боксу, на міжнародній арені представляв клуб «Українські отамани».

    Лісовий у статусі спаринг-партнера допомагав готуватися до боїв чемпіонові світу Олександру Усику.

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    В автокатастрофі під Києвом загинув спаринг-партнер Усика (фото і відео)
    В автокатастрофі під Києвом загинув спаринг-партнер Усика (фото і відео)
    DTP.kiev.ua

    За інформацією поліції, автомобіль Lanos виїжджав на трасу на червоне світло світлофора, що і стало причиною аварії. Водій другого автомобіля також постраждав і його екстрено госпіталізували в найближчу лікарню. Розпочато розслідування за фактом ДТП.

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    ДТП бокс Дмитро Лісовий Олександр Усик
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