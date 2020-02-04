У дворі будинку в центрі Києва згорів автомобіль



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Над ліквідацією пожежі працювали 13 рятувальників Фото: ДСНС

Займання виникло близько третьої години ночі

У ніч на вівторок, 4 лютого, сталася пожежа в автомобілі на бульварі Лесі Українки, 7-9 в Печерському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 2:54.

На місце події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що у дворі 16-поверхового житлового будинку загорівся автомобіль Toyota Camry.

О 3:25 бійці ліквідували займання.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, лобове скло та салон автомобіля.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, минулого тижня, з 27 січня по 2 лютого, столичні вогнеборці ліквідували 63 пожежі та 9 аварій. На пожежах врятовано 5 людей.

2 лютого ввечері у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території депо по вулиці Зрошувальній, 31, що в Дарницькому районі.

3 лютого на території вагонного депо на вул. Качалова у Святошинському районі столиці сталася пожежа у вагоні електричного поїзда.