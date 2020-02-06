Під Києвом поліція викрила бордель, замаскований під масажний салон



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Поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів Фото: Нацполіція

У «масажному салоні» чергували дев'ять повій

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими Вишгородського відділу поліції припинили діяльність злочинної групи, яка організувала надання секс-послуг за грошову нагороду.

Незаконний свій бізнес 31-річна жінка організувала під вивіскою масажного салону. Прийняла «на роботу» молодих дівчат-адміністраторів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Інформацію про свою діяльність жінки викладали в мережі інтернет: рекламні оголошення про послуги еротичного масажу. Також здійснювали набір молодих жінок для роботи «масажистками», які виїздили до клієнтів в готелі, квартири та сауни на території Київщини.

Встановлено, що в «масажному салоні» щоденно, відповідно графіку, який складав організатор, чергувало до 9 повій. Їхні послуги коштували від 900 до 1000 гривень за годину.

Під час проведення санкціоновано обшуку поліцейські виявили та вилучили низку відповідних речових доказів.

Наразі організаторка та її спільниці затримані у порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід для жінок обере суд.