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    Під Києвом поліція викрила бордель, замаскований під масажний салон

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    <p>Поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів</p> - Під Києвом поліція викрила бордель, замаскований під масажний салон

    Поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів

    Фото: Нацполіція

    У «масажному салоні» чергували дев'ять повій

    Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими Вишгородського відділу поліції припинили діяльність злочинної групи, яка організувала надання секс-послуг за грошову нагороду. 

    Незаконний свій бізнес 31-річна жінка організувала під вивіскою масажного салону. Прийняла «на роботу» молодих дівчат-адміністраторів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Інформацію про свою діяльність жінки викладали в мережі інтернет: рекламні оголошення про послуги еротичного масажу. Також здійснювали набір молодих жінок для роботи «масажистками», які виїздили до клієнтів в готелі, квартири та сауни на території Київщини.  

    Встановлено, що в «масажному салоні» щоденно, відповідно графіку, який складав організатор, чергувало до 9 повій. Їхні послуги коштували від 900 до 1000 гривень за годину.

    Під час проведення санкціоновано обшуку поліцейські виявили та вилучили низку відповідних речових доказів.   

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    Під Києвом поліція викрила бордель, замаскований під масажний салон
    Під Києвом поліція викрила бордель, замаскований під масажний салон
    Під Києвом поліція викрила бордель, замаскований під масажний салон
    Під Києвом поліція викрила бордель, замаскований під масажний салон

    Наразі організаторка та її спільниці затримані у порядку ст. 208 КПК України.  

    За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід для жінок обере суд.

    Національна поліція України кримінал Київщина проституція
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