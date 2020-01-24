Біля кафе під Києвом поліція затримала шістьох повій (фото)



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Затриманим повіям загрожує штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Фото: Нацполіція

Порушниць буде притягнуто до відповідальності

Днями працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, в ході профілактичного відпрацювання Києво-Святошинського району затримали 6 жінок, які надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Порушниць виявили пізно ввечері неподалік місцевого кафе. Частина з них вже була притягнута до відповідальності за аналогічні правопорушення.

Відносно громадянок складено адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або стягнення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У поліції зазначили, що подібні профілактичні відпрацювання на території області проходять регулярно з метою запобігання подібній злочинній діяльності.

Як повідомлялося, у кінці 2019 року столичні правоохоронці припинили злочинну діяльність групи осіб, члени якої організували діяльність з надання послуг сексуального характеру особами жіночої статі.

Правоохоронці Харкова в аеропорту затримали 41-річну жінку, яка вербувала дівчат за кордон для сексуальної експлуатації.