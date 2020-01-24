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    Біля кафе під Києвом поліція затримала шістьох повій (фото)

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    Затриманим повіям загрожує штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - Біля кафе під Києвом поліція затримала шістьох повій (фото)
    Затриманим повіям загрожує штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
    Фото: Нацполіція

    Порушниць буде притягнуто до відповідальності

    Днями працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, в ході профілактичного відпрацювання Києво-Святошинського району затримали 6 жінок, які надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Порушниць виявили пізно ввечері неподалік місцевого кафе. Частина з них вже була притягнута до відповідальності за аналогічні правопорушення.

    Відносно громадянок складено адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або стягнення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    У поліції зазначили, що подібні профілактичні відпрацювання на території області проходять регулярно з метою запобігання подібній злочинній діяльності.

    Як повідомлялося, у кінці 2019 року столичні правоохоронці припинили злочинну діяльність групи осіб, члени якої організували діяльність з надання послуг сексуального характеру особами жіночої статі.

    Правоохоронці Харкова в аеропорту затримали 41-річну жінку, яка вербувала дівчат за кордон для сексуальної експлуатації. 

    Національна поліція України Київщина проституція жінка
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