23-річна мешканка Київщини облаштувала мережу борделів у столиці



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Фото: Нацполіція

Організаторці незаконного бізнесу загрожує до п’яти років ув’язнення

Працівниками управління та департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими Святошинського управління поліції та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 8 припинили діяльність кількох борделів. Місця розпусти замаскували під салони еротичного масажу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як повідомив т.в.о. начальника відділу Управління та департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичного главку поліції Олексій Гаврилюк, організаторкою злочинного бізнесу виявилась 23-річна мешканка Київської області.

Правопорушниця розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг еротичного масажу. За годину «розваг» клієнти платили від 800 до 1000 гривень. Половину заробленої суми повії віддавали організаторці, а решту залишали собі.

«Працівники поліції провели два обшуки за адресами розташування салонів, де вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів - грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки. Організаторці злочинної діяльності оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід їй обере суд. Фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі», - повідомив правоохоронець.

Крім цього, на двох жінок, які надавали сексуальні послуги за гроші, поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.