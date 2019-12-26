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    23-річна мешканка Київщини облаштувала мережу борделів у столиці

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    23-річна мешканка Київщини облаштувала мережу борделів у столиці
    Фото: Нацполіція

    Організаторці незаконного бізнесу загрожує до п’яти років ув’язнення

    Працівниками управління та департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими Святошинського управління поліції та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 8 припинили діяльність кількох борделів. Місця розпусти замаскували під салони еротичного масажу.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як повідомив т.в.о. начальника відділу Управління та департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичного главку поліції Олексій Гаврилюк, організаторкою злочинного бізнесу виявилась 23-річна мешканка Київської області.

    Правопорушниця розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг еротичного масажу. За годину «розваг» клієнти платили від 800 до 1000 гривень. Половину заробленої суми повії віддавали організаторці, а решту залишали собі.

    «Працівники поліції провели два обшуки за адресами розташування салонів, де вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів - грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки. Організаторці злочинної діяльності оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід їй обере суд. Фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі», - повідомив правоохоронець.

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    23-річна мешканка Київщини облаштувала мережу борделів у столиці
    23-річна мешканка Київщини облаштувала мережу борделів у столиці
    23-річна мешканка Київщини облаштувала мережу борделів у столиці

    Крім цього, на двох жінок, які надавали сексуальні послуги за гроші, поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Національна поліція України Київ кримінал Київщина проституція жінка злочин
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