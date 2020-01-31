У Києві поліція накрила мережу борделів, на якій організатори заробили 17 млн грн (фото, відео)



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Поліцейські провели обшуки за місцями розташування «масажних» салонів Фото: Нацполіція

Організаторам незаконного бізнесу загрожує до семи років позбавлення волі

Співробітники відділу управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно із полком особливого призначення № 1 припинини злочинну діяльність групи осіб, які організували діяльність борделів. Спільники розміщували в інтернеті оголошення про послуги еротичного масажу та у такий спосіб підшукували клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями розташування «масажних» салонів, де вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів – гроші, мобільні телефони, чорнові записи та еротичні іграшки.

«Головний організатор – 38-річний уродженець Дніпропетровської області, займався облаштуванням місць для надання сексуальних послуг та отримував 65% прибутку. Крім того, за допомогою прихованої відеокамери, вмонтованої у дзеркало, він організував незаконну відеозйомку клієнтів, які користувалися послугами повій. Година розваг із дівчатами коштувала від 650 до 10 тис. гривень, а прибуток за весь час діяльності салонів складав близько 17 млн гривень», - розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Олексій Гаврилюк.

Чоловіку допомагали мешканка міста Дніпро, 1989 року народження, яка організовувала роботу, та уродженки Запорізької області, 1992 та 1995 років народження, які виконували роль адміністраторів. Двох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими Деснянського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.

Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.