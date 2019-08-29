Під Києвом поліція з кінологами розшукали хлопчика, що втік з дому



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Втікача знайшли о 5-й ранку в зелених хащах Фото: Нацполіція

Хлопчик втік з дому через сварку зі старшим братом, бо не хотів мити посуд

Поліція Васильківщини спільно з кінологами розшукали 11-річного хлопчика, який втік з дому через хатні роботи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Дитина вперше пішла без дозволу батьків, яких на той час не було вдома. Дорослі були впевнені, що син просто пішов гратися з друзями, і чекали на нього допізна.

До поліції вкрай стурбована мати зателефонувала тільки опівночі, що ускладнило пошуки дитини.

Щойно до поліції надійшло повідомлення від жительки села Гребінки про зникнення малолітнього хлопчика, на розшук дитини був піднятий особовий склад Васильківського відділу поліції, працівники ювенальної превенції спільно з кінологічною службою. До пошуків також долучились громадськість, місцеве населення.

Прочісуючи територію села, службовий пес вийшов по сліду до водойми. На березі працівники поліції виявили взуття хлопчика. Однак дитина на окрики дорослих не відповідала.

Розшукали босоногого втікача о 5-й ранку в зелених хащах.

Хлопчик зізнався, що втік з дому через сварку зі старшим братом, бо не хотів мити посуд. Ховався тривалий час неподалік місця проживання у нежитловому приміщенні, де заснув. Коли побачив світло ліхтариків та почув гавкіт, зрозумів, що його шукають, злякався і перебіг на інше місце схованки.

Знайду повернули батькам. Працівники ювенальної превенції провели з маленьким втікачем роз’яснювальну роботу. А виховну роботу з ним продовжать його батько та мати.