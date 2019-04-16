Під Києвом поліція зловила чолов’ягу, який крав дизпаливо з вантажівок



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В автівці затриманого виявлено пластмасову ємкість з дизпаливом

У злочині підозрюється 53-річний житель Чернігівської області

Під час відпрацювання оперативної інформації щодо особи, яка викрадає пальне з бензобаків вантажівок, співробітники Центрального відділення поліції спільно з працівниками батальйону Управління патрульної служби на трасі Київ-Чоп зупинили автомобіль, який підпадав під орієнтування.

За кермом автівки Peugeot Boxer знаходився 53-річний житель Чернігівської області. На запитання, що о 4-й ранку він робить у Києво-Святошинському районі, чоловік чіткої відповіді не надав, плутався у поясненнях.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, під час огляду автомобіля працівники поліції виявили помпу для викачки дизельного палива, пластмасову ємкість з дизпаливом, пластиковий шланг та документи на автомобіль, які викликали у працівників поліції сумніви щодо їх законності.

Водій пояснив працівникам поліції, що дизельне паливо він купує у невідомих осіб, щоб у подальшому перепродати.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів)Кримінального кодексу України.

Працівники поліції у законному порядку вилучили автотранспорт, який поміщено на майданчик тимчасового тримання у якості речового доказу. Також правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння крадіжок дизельного пального з вантажівок.