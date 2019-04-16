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    Під Києвом поліція зловила чолов’ягу, який крав дизпаливо з вантажівок

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    В автівці затриманого виявлено&nbsp;пластмасову ємкість з дизпаливом - Під Києвом поліція зловила чолов’ягу, який крав дизпаливо з вантажівок
    В автівці затриманого виявлено пластмасову ємкість з дизпаливом

    У злочині підозрюється 53-річний житель Чернігівської області

    Під час відпрацювання оперативної інформації щодо особи, яка викрадає пальне з бензобаків вантажівок, співробітники Центрального відділення поліції спільно з працівниками батальйону Управління патрульної служби на трасі Київ-Чоп зупинили автомобіль, який підпадав під орієнтування.

    За кермом автівки Peugeot Boxer знаходився 53-річний житель Чернігівської області. На запитання, що о 4-й ранку він робить у Києво-Святошинському районі, чоловік чіткої відповіді не надав, плутався у поясненнях.

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    Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, під час огляду автомобіля працівники поліції виявили помпу для викачки дизельного палива, пластмасову ємкість з дизпаливом, пластиковий шланг та документи на автомобіль, які викликали у працівників поліції сумніви щодо їх законності.

    Водій пояснив працівникам поліції, що дизельне паливо він купує у невідомих осіб, щоб у подальшому перепродати.

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    Під Києвом поліція зловила чолов’ягу, який крав дизпаливо з вантажівок
    Під Києвом поліція зловила чолов’ягу, який крав дизпаливо з вантажівок
    Під Києвом поліція зловила чолов’ягу, який крав дизпаливо з вантажівок

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів)Кримінального кодексу України.

    Працівники поліції у законному порядку вилучили автотранспорт, який поміщено на майданчик тимчасового тримання у якості речового доказу. Також правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння крадіжок дизельного пального з вантажівок.

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