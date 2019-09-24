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    Під Києвом полк поліції особливого призначення «Миротворець» відбивав можливий напад ворога (фото)

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    Під Києвом полк поліції особливого призначення «Миротворець» відбивав можливий напад ворога (фото)
    Фото: kv.npu.gov.ua

    Поліцейські-спецпризначенці на змодельованому навчальному блокпосту у Боярці відпрацювали тактику дій по організації пропускного режиму, а також при можливому нападі

    Днями відбудеться чергова ротація бійців «Миротворця» на Схід України для забезпечення публічної безпеки та правопорядку в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

    Аби вдосконалити власні вміння, правоохоронці пройшли курс занять з військової, психологічної та домедичної підготовки в умовах, наближений до бойових, під керівництвом командира полку полковника поліції Хафіза Рафієва.

    На базі батальйону в м. Боярка проведено збори по бойовому залагодженню особового складу.

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    Поліцейські-спецпризначенці на змодельованому навчальному блокпосту відпрацювали тактику дій по організації пропускного режиму, а також при можливому нападі.

    За сприяння т.в.о. заступника начальника Головного управління поліції області – старшого лейтенанта поліції Майї Бреславської , проведено стрільби з табельної та автоматичної зброї на базі Академії внутрішніх справ України.

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    Під Києвом полк поліції особливого призначення «Миротворець» відбивав можливий напад ворога (фото)
    Під Києвом полк поліції особливого призначення «Миротворець» відбивав можливий напад ворога (фото)
    Під Києвом полк поліції особливого призначення «Миротворець» відбивав можливий напад ворога (фото)
    Під Києвом полк поліції особливого призначення «Миротворець» відбивав можливий напад ворога (фото)
    Фото: kv.npu.gov.ua

    Також, психологи Головного управління поліції Київщини провели соціально-психологічну роботу із бійцями, а інспектор з надання домедичної допомоги – навчальні тренінги.

    Окрім цього, відбулася лекція із наглядними прикладами вибухонебезпечних предметів, за участі вибухотехнічного відділу поліції Київщини.

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