Під Києвом полк поліції особливого призначення «Миротворець» відбивав можливий напад ворога (фото)



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Фото: kv.npu.gov.ua

Поліцейські-спецпризначенці на змодельованому навчальному блокпосту у Боярці відпрацювали тактику дій по організації пропускного режиму, а також при можливому нападі

Днями відбудеться чергова ротація бійців «Миротворця» на Схід України для забезпечення публічної безпеки та правопорядку в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Аби вдосконалити власні вміння, правоохоронці пройшли курс занять з військової, психологічної та домедичної підготовки в умовах, наближений до бойових, під керівництвом командира полку полковника поліції Хафіза Рафієва.

На базі батальйону в м. Боярка проведено збори по бойовому залагодженню особового складу.

Поліцейські-спецпризначенці на змодельованому навчальному блокпосту відпрацювали тактику дій по організації пропускного режиму, а також при можливому нападі.

За сприяння т.в.о. заступника начальника Головного управління поліції області – старшого лейтенанта поліції Майї Бреславської , проведено стрільби з табельної та автоматичної зброї на базі Академії внутрішніх справ України.

Також, психологи Головного управління поліції Київщини провели соціально-психологічну роботу із бійцями, а інспектор з надання домедичної допомоги – навчальні тренінги.

Окрім цього, відбулася лекція із наглядними прикладами вибухонебезпечних предметів, за участі вибухотехнічного відділу поліції Київщини.