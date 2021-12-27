  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    У ДТП на Буковині загинув син голови місцевої громади

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    29-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 під час руху у селі Костичани не впорався з керуванням, з&rsquo;їхав у кювет та зіткнувся із деревом - У ДТП на Буковині загинув син голови місцевої громади
    29-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 під час руху у селі Костичани не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом
    фото: Нацполіція

    Чоловік помер від отриманих травм, коли медики намагались надати йому допомогу

    У Чернівецькій області трапилася аварія, у якій загинув 29-річний чоловік. Він помер під час надання медичної допомоги. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

    Увечері, 26 грудня, поблизу села Костичани водій ВАЗ 2106 не впорався з керуванням й з’їхав у кювет. Після чого врізався в дерево.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У ДТП на Буковині загинув син голови місцевої громади
    У ДТП на Буковині загинув син голови місцевої громади

    Як йдеться на сторінці Ванчиковецької громади у Facebook в аварії помер Роман Лупой. Він є сином голови Ванчиковецької територіальної громади Володимира Лупоя. У електронній декларації повідомляється, що у нього залишилась дружина та син.

    Роман Лупой раніше працював у Чернівецькому прикордонному загоні.

    Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

    Теги: ДТП водій аварія Чернівецька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У ДТП на Буковині загинув син голови місцевої громади