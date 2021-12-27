У ДТП на Буковині загинув син голови місцевої громади

29-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 під час руху у селі Костичани не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом

29-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 під час руху у селі Костичани не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом

Чоловік помер від отриманих травм, коли медики намагались надати йому допомогу

У Чернівецькій області трапилася аварія, у якій загинув 29-річний чоловік. Він помер під час надання медичної допомоги. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Увечері, 26 грудня, поблизу села Костичани водій ВАЗ 2106 не впорався з керуванням й з’їхав у кювет. Після чого врізався в дерево.

Як йдеться на сторінці Ванчиковецької громади у Facebook в аварії помер Роман Лупой. Він є сином голови Ванчиковецької територіальної громади Володимира Лупоя. У електронній декларації повідомляється, що у нього залишилась дружина та син.

Роман Лупой раніше працював у Чернівецькому прикордонному загоні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Тіло направили на судово-медичну експертизу.