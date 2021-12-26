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    На Київщині у ДТП загорівся автомобіль: серед постраждалих двоє дітей (фото)

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    Автомобіль повністю вигорів - На Київщині у ДТП загорівся автомобіль: серед постраждалих двоє дітей (фото)
    Автомобіль повністю вигорів
    фото: пресслужба київської поліції

    Внаслідок зіткнення автівок постраждали чотири особи

    У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в ході якої один з автомобілів загорівся. В результаті події постраждали чотири людини, серед них діти. Про це повідомляє пресслужбо поліції Київської області.

    За даними правоохоронців, близько 14:00 на автодорозі Київ-Чернігів поблизу села Скибин сталася ДТП, в результаті якої виникло загоряння автомобіля.

    Автівка зайнялася після зіткнення/фото: facebook.com/pol.kyivregion
    Автівка зайнялася після зіткнення/фото: facebook.com/pol.kyivregion

    За попередніми даними, зіткнулися «ВАЗ-2115», за кермом якого перебував 32-річний водій, який рухався попереду BMW X5. В результаті зіткнення сталося загоряння «ВАЗа».

    Рятувальники погасили автомобіль посеред дороги/фото: facebook.com/pol.kyivregion
    Рятувальники погасили автомобіль посеред дороги/фото: facebook.com/pol.kyivregion

    «32-річний водій і його пасажири: дружина і двоє неповнолітніх дітей семи і дев’яти років отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню для надання допомоги», – йдеться у повідомленні.

    На місці події працюють працівники патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.

    Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію.

    Як повідомлялося, днями в селищі Борова Фастівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 55-річний водій автомобіля Nissan Teana не впорався з керуванням та здійснив наїзд на місцеву жительку.

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    Теги: ДТП діти водій Київщина автомобіль поліція
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    На Київщині у ДТП загорівся автомобіль: серед постраждалих двоє дітей (фото)