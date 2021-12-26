На Київщині у ДТП загорівся автомобіль: серед постраждалих двоє дітей (фото)
Внаслідок зіткнення автівок постраждали чотири особи
У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в ході якої один з автомобілів загорівся. В результаті події постраждали чотири людини, серед них діти. Про це повідомляє пресслужбо поліції Київської області.
За даними правоохоронців, близько 14:00 на автодорозі Київ-Чернігів поблизу села Скибин сталася ДТП, в результаті якої виникло загоряння автомобіля.
За попередніми даними, зіткнулися «ВАЗ-2115», за кермом якого перебував 32-річний водій, який рухався попереду BMW X5. В результаті зіткнення сталося загоряння «ВАЗа».
«32-річний водій і його пасажири: дружина і двоє неповнолітніх дітей семи і дев’яти років отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню для надання допомоги», – йдеться у повідомленні.
На місці події працюють працівники патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.
Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію.
Як повідомлялося, днями в селищі Борова Фастівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 55-річний водій автомобіля Nissan Teana не впорався з керуванням та здійснив наїзд на місцеву жительку.