Велика пожежа у Севастополі: є жертви (відео)

Площа спалаху перевищила 200 кв м

У ніч на 2 лютого в тимчасово окупованому Севастополі сталася велика пожежа. Унаслідок інциденту загинуло шестеро людей, ще щонайменше двох госпіталізовано. Про це повідомляє «Коммерсантъ».

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Повідомляється, що пожежа розпочалася у будівельних будиночках, а жертвами вогню стали будівельники траси «Таврида». Площа спалаху перевищила 200 кв м. Серед причин займання найімовірнішими є необережне поводження з вогнем, несправність обігрівачів, або ж коротке замикання.

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До відома, партизанський рух «Атеш», що діє у тимчасово окупованому Криму, ліквідував двох російських окупантів. Машина з офіцерами Росгвардії вибухнула по дорозі з Севастополя до Сімферополя. Автомобіль було підірвано за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули.