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Чилі у вогні: лісові пожежі забрали життя десятків людей (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чилі у вогні: лісові пожежі забрали життя десятків людей (фото)
До ліквідації пожежі задіяно близько 2300 пожежників
фото: AFP

Пожежі знищили щонайменше 88 будинків і охопили 47 тис. гектарів лісу

У Чилі виникли сотні лісових пожеж у результаті сильної спеки. Під час пожеж щонайменше 23 людини загинули і близько тисячі постраждали. Про це повідомляє AFP.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, дістали поранення 979 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Мануель Монсальве повідомив, що в суботу 232 лісові пожежі все ще були активними.

Уряд президента Габріеля Боріча поширив режим стихійного лиха на південний регіон Арауканія. Регіони Нубл і Біобіо вже перебували в стані стихійного лиха.

Цей крок дозволив Борічу мобілізувати військових для боротьби з пожежами, оскільки кількість жертв продовжувала зростати.

Температура піднялася до 40 градусів за Цельсієм (104 градуси за Фаренгейтом), що перешкоджало зусиллям зі стримування пожеж, багато з яких вийшли з-під контролю.

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Пожежі знищили щонайменше 88 будинків і охопили 47 тис. гектарів лісу.

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Серед загиблих – двоє членів екіпажу гелікоптера, який гасив пожежі і розбився в п'ятницю вдень, повідомили офіційні особи. Один пожежник загинув і щонайменше вісім отримали поранення під час гасіння пожежі.

Загалом у регіоні задіяно близько 2300 пожежників і 75 літаків.

Спека викликає побоювання повторення ситуації 2017 року, коли внаслідок масштабних пожеж у цьому ж регіоні загинуло 11 людей і було знищено 1 500 будинків.

Нагадаємо, 4 лютого повідомлялося, що масштабні лісові пожежі в Чилі охопили понад 8,3 тис. га.

 

Теги: стихійні лиха ліс Чилі пожежа

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