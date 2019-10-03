  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом юнака побили до напівсмерті і викинули на узбіччя дороги (фото, відео)

    • Розсилка
    Хлопця били аж до втрати ним свідомості - Під Києвом юнака побили до напівсмерті і викинули на узбіччя дороги (фото, відео)
    Хлопця били аж до втрати ним свідомості

    Поліція Київщини затримала зловмисників

    25 вересня у м. Бровари двоє чоловіків побили та пограбували 19-річного хлопця. При цьому, аби замаскувати злочинні дії, нападники викинули постраждалого на узбіччя дороги, інсценуючи в такий спосіб ДТП.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Потерпілий юнак святкував свій День народження із двома друзями, коли на вулиці компанія познайомилася з трьома чоловіками. Іменинник запропонував їм приєднатися до святкувань. Всі разом пішли до будинку одного з нових «приятелів». Там один зловмисник вирішив пограбувати хлопця. Тоді він зі спільником став завдавати йому ударів, застосовували й табуретку, били юнака аж до втрати ним свідомості. Тоді роздягнули потерпілого та винесли на узбіччя проїжджої частини. Небайдужі громадяни виявили побитого та повідомили правоохоронцям», - розповіли в поліції.

    В ході оперативно-розшукових дій співробітники Броварського відділку поліції встановили підозрюваних осіб. Затримання одного з них відбулося в м. Дніпро, а його спільника – у Броварах. Нині нападники дають покази слідчим.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Києвом юнака побили до напівсмерті і викинули на узбіччя дороги (фото, відео)
    Під Києвом юнака побили до напівсмерті і викинули на узбіччя дороги (фото, відео)

    Речові докази вилучено.

    Постраждалий наразі знаходиться в лікарні у важкому стані.

    Затриманим повідомлено по підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ