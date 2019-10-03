Під Києвом юнака побили до напівсмерті і викинули на узбіччя дороги (фото, відео)



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Хлопця били аж до втрати ним свідомості

Поліція Київщини затримала зловмисників

25 вересня у м. Бровари двоє чоловіків побили та пограбували 19-річного хлопця. При цьому, аби замаскувати злочинні дії, нападники викинули постраждалого на узбіччя дороги, інсценуючи в такий спосіб ДТП.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Потерпілий юнак святкував свій День народження із двома друзями, коли на вулиці компанія познайомилася з трьома чоловіками. Іменинник запропонував їм приєднатися до святкувань. Всі разом пішли до будинку одного з нових «приятелів». Там один зловмисник вирішив пограбувати хлопця. Тоді він зі спільником став завдавати йому ударів, застосовували й табуретку, били юнака аж до втрати ним свідомості. Тоді роздягнули потерпілого та винесли на узбіччя проїжджої частини. Небайдужі громадяни виявили побитого та повідомили правоохоронцям», - розповіли в поліції.

В ході оперативно-розшукових дій співробітники Броварського відділку поліції встановили підозрюваних осіб. Затримання одного з них відбулося в м. Дніпро, а його спільника – у Броварах. Нині нападники дають покази слідчим.

Речові докази вилучено.

Постраждалий наразі знаходиться в лікарні у важкому стані.

Затриманим повідомлено по підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.