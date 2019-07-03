Під Києвом зловили агітатора, який розклеював листівки на стовпах (відео)



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Чоловік розклеював агітаційні листівки на стовпах Фото: Нацполіція

Поліція склала на порушника два адмінпротоколи

На Київщині вкотре виявлені правопорушення виборчого законодавства під час дострокових парламентських перегонів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Одне з порушень виявив працівник сільської ради Броварського району і повідомив про це до поліції з наданням відеодоказу.

Так, на одній з вулиць села Красилівка співробітник сільради помітив, як невідомий чоловік розклеює на бетонний стовп агітаційні листівки за одного з кандидатів у нардепи. Він зафільмував порушення на телефон і викликав наряд поліції.

За порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів та за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів відносно порушника працівники Броварського відділу поліції склали два адмінпротоколи (ст.152 та за ст. 212-14 КУпАП). Міру покарання йому визначить суд, куди будуть скеровані адміністративні матеріали з відеодоказами.

Всього за минулу добу до поліції Київщини надійшло 6 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Загалом, з початку агітаційної кампанії до поліції надійшла 51 заява та повідомлення про порушення. Складено 11 адміністративних протоколів за ст.ст. 212-13, 212-14, ст.152 КУпАП. Відкрито 7 кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом порушення виборчого права у Василькові.