Під Києвом зловили агітатора, який розклеював листівки на стовпах (відео)
Поліція склала на порушника два адмінпротоколи
На Київщині вкотре виявлені правопорушення виборчого законодавства під час дострокових парламентських перегонів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.
Одне з порушень виявив працівник сільської ради Броварського району і повідомив про це до поліції з наданням відеодоказу.
Так, на одній з вулиць села Красилівка співробітник сільради помітив, як невідомий чоловік розклеює на бетонний стовп агітаційні листівки за одного з кандидатів у нардепи. Він зафільмував порушення на телефон і викликав наряд поліції.
За порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів та за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів відносно порушника працівники Броварського відділу поліції склали два адмінпротоколи (ст.152 та за ст. 212-14 КУпАП). Міру покарання йому визначить суд, куди будуть скеровані адміністративні матеріали з відеодоказами.
Всього за минулу добу до поліції Київщини надійшло 6 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.
Загалом, з початку агітаційної кампанії до поліції надійшла 51 заява та повідомлення про порушення. Складено 11 адміністративних протоколів за ст.ст. 212-13, 212-14, ст.152 КУпАП. Відкрито 7 кримінальних проваджень.
Як повідомлялося, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом порушення виборчого права у Василькові.