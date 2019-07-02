Відсторонений від посади мер Василькова підозрюється в агітації за кандидата в нардепи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відсторонений від посади міського голови Василькова Володимир Сабадаш

Кандидат у нардепи по виборчому округу №94 порушив вимоги Закону України «Про вибори народних депутатів України» при веденні агітації

Поліція Київщини відкрила чергове кримінальне провадження за фактом порушення виборчого права. Це вже сьоме провадження з початку агітаційної передвиборчої кампанії, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, до поліції звернувся представник мас-медіа з повідомленням про те, що керівник мерії Василькова на офіційній сторінці міськради в інтернеті розмістив політичну рекламу за одного з кандидатів у народні депутати.

«Встановлено, що кандидат в нардепи України, який балотується по виборчому округу №94, порушив вимоги Закону України «Про вибори народних депутатів України» при веденні ним передвиборчої агітації. А саме, для розміщення своєї передвиборчої реклами, він залучив посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування», - розповіли в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Як відомо, 26 червня міського голову Василькова Володимира Сабадаша відсторонено від займаної посади. У квітні поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підкупу виборців в інтересах одного з кандидатів у президенти України (Петра Порошенка) під виглядом міської бюджетної програми «Турбота», де людям роздавали по тисячі гривень.

Нагадаємо, 1 липня поліція Київщини повідомила, що з початку агітаційної кампанії надійшло 43 заяви та повідомлення. З них 26 не знайшли свого підтвердження у сфері порушення виборчого законодавства. Складено 5 адмінматеріалів та відкрито 5 кримінальних проваджень.

28 червня у Броварах (у 97-му виборчому окрузі на Київщині) за сприяння кандидата у народні депутати Володимира Нідзельського організували святкування Дня Конституції з агітацією за кандидата.