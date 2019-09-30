У Києві Hyundai зніс світлофор і перекинувся (фото, відео)



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Hyundai перекинувся після зіткнення з Honda Фото: Інформатор

У Солом'янському районі зіткнулися Honda і Hyundai

У понеділок, 30 вересня, в Солом'янському районі столиці сталася серйозна ДТП: на перетині вулиць Ніжинська і Миколи Голего не розминулися Honda і Hyundai, один автомобіль перекинувся.

Учасники ДТП відбулися подряпинами. Про це повідомляє Інформатор.

Патрульні повідомили, що близько 09:00 Hyundai повертав з вулиці Миколи Голего наліво, на вулицю Ніжинська. В цей час Honda рухалася прямо по тій же вулиці Миколи Голего, а її водій не встиг зреагувати на маневр позашляховика.

Від удару Hyundai почав перекидатися, і автомобіль, знісши світлофор, опинився на даху.

У салоні обох машин спрацювали подушки безпеки, тому водії та пасажири не отримали серйозних травм.

Подробиці інциденту встановлюють патрульні.

Як повідомлялося, 29 вересня на вулиці Академіка Заболотного, 12 у Києві сталася смертельна ДТП: автомобіль Honda Accord збив жінку.