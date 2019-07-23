Під Києвом зниклого дворічного хлопчика знайшли за півтора кілометра від дому



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Маленького бешкетника виявили на подвір'ї односельчанки Фото: Нацполіція

Відносно батьків хлопчика працівники поліції склали адміністративний протокол

У понеділок, 22 липня, о 20:40 поліції надійшло повідомлення від жительки села Григорівка Обухівського району про зникнення дворічної дитини. Переполохана матір розповіла, що син грався з собакою у дворі, а потім зник. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На пошуки зниклого хлопчика за сигналом «Тривога» був піднятий особовий склад Обухівської поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група, психолог, ювенальна превенція. У пошуках також були задіяні спецпідрозділи поліції Київської області, рятувальники, місцеві жителі.

Пошуковці ретельно «прочісували» усі напрямки, куди орієнтовно міг піти хлопчик, особливо дорогу на поле, засіяне соняшником.

Невдовзі малого бешкетника знайшли за півтора кілометра від місця проживання. У себе на подвір’ї маленького нічного гостя виявила односельчанка і передала його працівникам поліції. Дитина не зазнала ніяких травм.

Відносно батьків хлопчика працівники поліції склали адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Стаття передбачає сплату штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.