Під КМДА у центрі столиці палали шини: чоловік під’їхав на авто і підпалив гуму

У Києві 23 жовтня під будівлею Київської міської державної адміністрації спалахнула пожежа – загорілися автомобільні шини. Про інцидент повідомили очевидці у соцмережах, оприлюднивши відео події. Згодом інформацію про пожежу підтвердили у ДСНС Києва, інформує «Главком»

За словами свідків, до адмінбудівлі під’їхав чоловік на автомобілі Opel, вивантажив покришки та підпалив їх.

Повідомлення про загоряння автомобільних покришок на вулиці Хрещатик надійшло пожежникам об 11:20.

«Ще до прибуття підрозділу, працівниками чергового посту при Київській міській державній адміністрації здійснено гасіння пожежі за допомогою вогнегасників. Опісля вогнеборці остаточно ліквідували пожежу на площі 3 кв. м об 11:41», – йдеться у повідомленні.

Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.