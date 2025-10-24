Головна Київ Новини
Під КМДА у центрі столиці палали шини: чоловік під’їхав на авто і підпалив гуму

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Під КМДА у центрі столиці палали шини: чоловік під’їхав на авто і підпалив гуму
Вогнеборці остаточно ліквідували пожежу на площі 3 кв. м об 11:41
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Причину виникнення події встановлюють правоохоронці

У Києві 23 жовтня під будівлею Київської міської державної адміністрації спалахнула пожежа – загорілися автомобільні шини. Про інцидент повідомили очевидці у соцмережах, оприлюднивши відео події. Згодом інформацію про пожежу підтвердили у ДСНС Києва, інформує «Главком»

За словами свідків, до адмінбудівлі під’їхав чоловік на автомобілі Opel, вивантажив покришки та підпалив їх.  

Повідомлення про загоряння автомобільних покришок на вулиці Хрещатик надійшло пожежникам об 11:20.

«Ще до прибуття підрозділу, працівниками чергового посту при Київській міській державній адміністрації здійснено гасіння пожежі за допомогою вогнегасників. Опісля вогнеборці остаточно ліквідували пожежу на площі 3 кв. м об 11:41», – йдеться у повідомленні.

Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.

Теги: Київ Хрещатик пожежа

