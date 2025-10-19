Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Дніпропетровщину, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Дніпропетровщину, вибухи в Росії: головне за ніч
Ворог цієї ночі атакував Дніпропетровщину
фото: ДСНС

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Окупанти атакували Дніпропетровщину, дрони уразили газопереробний завод в Оренбурзі, у Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів, Пакистан та Афганістан домовились про негайне припинення вогню.

Атака на Дніпропетровщину

Цієї ночі російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині.

У результаті атаки безпілотника на Шахтарську громаду Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані. Внаслідок вибуху загорілися квартири у трьох багатоповерхівках, а також приватний будинок у Межівській громаді.

Також у Миколаївській громаді було пошкоджено інфраструктуру, але точні масштаби руйнувань поки не уточнені.

На Нікопольщині російські війська атакували артилерією та застосували дрони. Постраждали райцентр і Покровська громада, де внаслідок обстрілу загорівся дах одного з приватних будинків.

Окремо повідомляється про наслідки влучання безпілотника, яке сталося надвечір. Пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, дві автівки та лінія електропередач.

Вибухи в Росії

Дрони уразили газопереробний завод в Оренбурзі

У ніч на 19 жовтня дрони атакували газопереробний завод у Оренбурзі. У результаті атаки безпілотника на Оренбурзький газопереробний завод почалася пожежа в одному з цехів підприємства. 

За його словами, частково постраждала інфраструктура заводу. Очевидці розповіли, що чули щонайменше сім гучних вибухів та бачили дим. 

Пожежа на НПЗ у Самарській області

У Самарській області Росії відбулася серія вибухів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ) після атаки безпілотників. Вибухи викликали масштабну пожежу, з якої піднявся великий стовп диму. 

Очевидці повідомили, що після атаки над НПЗ здійнявся чорний дим, а на відео, опублікованому в мережі, видно сильне задимлення над підприємством. 

Домовленостіпро припинення вогню між Пакистаном та Афганістаном 

Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів, що відбулися за посередництва Катару та Туреччини в Досі. 

Як зазначає Reuters, угода стала результатом тривалих переговорів, спрямованих на деескалацію насильства між двома країнами. Згідно з повідомленням, сторони погодилися припинити бойові дії і працювати над мирними ініціативами для стабілізації регіону.

Відомо, що в рамках угоди обидві сторони зобов'язалися дотримуватися перемир'я та продовжити діалог для досягнення сталого миру. Деталі угоди наразі залишаються конфіденційними.

Теги: відео окупанти Афганістан завод Миколаїв Пакистан громада будинок жінка інфраструктура пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії горить НПЗ
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
26 вересня, 04:09
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
30 вересня, 21:08
Кім Чен Ин заборонив «великі груди»: подробиці
Кім Чен Ин заборонив «великі груди»: подробиці
5 жовтня, 02:55
Дрони атакували Харків
Харків: місто зазнало 15 ударів БпЛА, є постраждалі
5 жовтня, 23:57
В окупованому Донецьку після вибухів спалахнула пожежа
Вибухи та пожежа в окупованому Донецьку, обстріл Харківщини: головне за ніч
12 жовтня, 07:10
Останні бої відбуваються після запеклих прикордонних зіткнень минулими вихідними
На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих
15 жовтня, 15:33
Запеклі сутички тривають у провінціях Кунар, Нангархар і Гельманд
На афгано-пакистанському кордоні почалися важкі бої
11 жовтня, 22:12
Незвичайний гриб росте у вологих та тінистих місцях, його можна часто зустріти на старих пеньках та повалених деревах
На Буковині жінка пішла по гриби і знайшла «пальці мерця»
12 жовтня, 21:14
Олександр Корнєєв мав відсидіти 13 років за вбивство двох людей, але підписав контракт
Через місяць після обміну окупант знову опинився в українському полоні
12 жовтня, 19:14

Події в Україні

Рятувальники показали наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото)
Рятувальники показали наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року
Окупанти атакували Дніпропетровщину: 10 людей постраждали
Окупанти атакували Дніпропетровщину: 10 людей постраждали
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Дніпропетровщину, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Дніпропетровщину, вибухи в Росії: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua