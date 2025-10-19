Атака на Дніпропетровщину, вибухи в Росії: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Окупанти атакували Дніпропетровщину, дрони уразили газопереробний завод в Оренбурзі, у Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів, Пакистан та Афганістан домовились про негайне припинення вогню.

Атака на Дніпропетровщину

Цієї ночі російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині.

У результаті атаки безпілотника на Шахтарську громаду Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані. Внаслідок вибуху загорілися квартири у трьох багатоповерхівках, а також приватний будинок у Межівській громаді.

Також у Миколаївській громаді було пошкоджено інфраструктуру, але точні масштаби руйнувань поки не уточнені.

На Нікопольщині російські війська атакували артилерією та застосували дрони. Постраждали райцентр і Покровська громада, де внаслідок обстрілу загорівся дах одного з приватних будинків.

Окремо повідомляється про наслідки влучання безпілотника, яке сталося надвечір. Пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, дві автівки та лінія електропередач.

Вибухи в Росії

Дрони уразили газопереробний завод в Оренбурзі

У ніч на 19 жовтня дрони атакували газопереробний завод у Оренбурзі. У результаті атаки безпілотника на Оренбурзький газопереробний завод почалася пожежа в одному з цехів підприємства.

За його словами, частково постраждала інфраструктура заводу. Очевидці розповіли, що чули щонайменше сім гучних вибухів та бачили дим.

Пожежа на НПЗ у Самарській області

У Самарській області Росії відбулася серія вибухів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ) після атаки безпілотників. Вибухи викликали масштабну пожежу, з якої піднявся великий стовп диму.

Очевидці повідомили, що після атаки над НПЗ здійнявся чорний дим, а на відео, опублікованому в мережі, видно сильне задимлення над підприємством.

Домовленостіпро припинення вогню між Пакистаном та Афганістаном

Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів, що відбулися за посередництва Катару та Туреччини в Досі.

Як зазначає Reuters, угода стала результатом тривалих переговорів, спрямованих на деескалацію насильства між двома країнами. Згідно з повідомленням, сторони погодилися припинити бойові дії і працювати над мирними ініціативами для стабілізації регіону.

Відомо, що в рамках угоди обидві сторони зобов'язалися дотримуватися перемир'я та продовжити діалог для досягнення сталого миру. Деталі угоди наразі залишаються конфіденційними.