Концерт із російськомовним репом у столиці скасовано після втручання КМВА

Тимур Ткаченко заявив, що превентивно звертається до правоохоронних органів

В одному зі столичних барів планувався концерт, де мав звучати російськомовний реп. На це відреагував очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він заявив, що «концерту» не буде, бо «руський реп у столиці України ніхто не толеруватиме». Про це посадовець написав на своїй сторінці у Telegram, інформує «Главком».

Тимур Ткаченко також заявив, що превентивно звертається до правоохоронних органів. «Для тих, хто забув, нагадую: Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва», – написав голова КМВА.

Допис Тимура Ткаченка скриншот

Тимур Ткаченко опублікував цей допис після появи у столичних пабліках відео, де виконуються російськомовні пісні й оголошується про запланований у столиці концерт. Згодом у соцмережах організатори повідомили, що концерт скасовано.

Концерт скасовано скриншот

Нагадаємо, 16 липня 2029 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя. Норма про те, що українська є державною в Україні прописана в статті 10 Конституції. Окремого загального закону, який би регулював використання мови в різних сферах життя, немає. Щоправда, діяв скандальний мовний закон Ківалова-Колесніченка, але його скасували.

Минулого року столиця та Київська область потрапили до п'ятірки антирейтингу щодо порушення мовного закону в Україні. У столичному регіоні було зафіксовано понад 706 звернень громадян.