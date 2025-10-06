Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною

У столичному супермаркеті яблука сорту «Ред Чіф» продають по 4,49 грн за 100 грамів, тобто 44,90 грн за кіло

Попри масовий збір врожаю, який у розпалі, кияни так і не дочекалися дешевих яблук. Щоб цінники не мали надто шокуючий вигляд, у деяких торговельних мережах, зокрема у «Сільпо», почали вказувати вартість фруктів не за кілограм, а за 100 грамів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Так, у супермаркеті «Сільпо» яблука сорту «Ред Чіф» продають по 4,49 грн за 100 грамів, тобто 44,90 грн за кілограм.

Цінники на яблуках «схудли», але фрукти не подешевшали фото: glavcom.ua

Раніше подібну практику роздрібної торгівлі вже застосовували щодо м’яса, ковбасних виробів та риби. Згодом її поширили й на дорожчі фрукти – ківі, гранати, цитрусові та ягоди.

Нагадаємо, цього року яблука в Україні знову не будуть дешевими фруктами для переважної більшості населення. Незважаючи на те, що врожай був кращим, ніж минулого року, на формування цін суттєво впливає експортна складова. Як розповів президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, ціни на яблука у новому сезоні коливатимуться у межах 30-40 гривень за кілограм. «Це остаточна ціна. Тобто не 70 і не 100 гривень за кілограм, як було раніше. Але й по 5 гривень яблука вже ніколи не будуть», – наголосив Баштанник.

Причиною подорожчання експерт називає активний вихід українських виробників на експортний ринок. Також Баштанник підкреслив, що якість яблук покращується, а кількість фруктів, які йдуть на концентрати, зменшується. Втрати врожаю цього року були, проте вони менші, ніж у минулому сезоні. Попит на яблука зберігається, а виробники активно постачають фрукти на експорт.

До слова, у липні ціни на яблука в українських супермаркетах сягнули рекордно високих позначок.