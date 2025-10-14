Відреставрована муза театру повернулася на Оболонську набережну (відео)

Скульптуру відновили у первісному вигляді на основі архівних матеріалів

Роботи з відновлення скульптури тривали від липня 2025 року

На Оболонській набережній відкрили відреставровану скульптуру музи театру. Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо», інформує «Главком».

Такою була скульптура до реставрації скриншот відео

Муза театру кілька років стояла з відбитою рукою на носом скриншот відео

Повідомляється, що роботи тривали від липня 2025 року, реставрацію виконав скульптор Сергій Бородін. Скульптуру відновили у первісному вигляді на основі архівних матеріалів.

Скульптуру відновили у первісному вигляді на основі архівних матеріалів скриншот відео

Основна мета реставрації – максимальне збереження автентичних елементів, замінюючи лише втрачені чи пошкоджені фрагменти. Всі роботи проводили з використанням технологій, що гарантують якість та довговічність. Майстри також нанесли спеціальне захисне покриття, яке забезпечить стійкість скульптури до погодних умов та збереже її красу на роки.

🎨З нагоди Дня художника відбулось офіційне відкриття Музи Театру на Оболонській набережній. October 14, 2025

Ініціатива з відновлення «Алеї муз» на Оболонській набережній триває з березня 2025 року. Для відновлення скульптур комунальники звернулися до Андрія Чембержі, сина Народного артиста України Михайла Чембержі – автора ідеї створення алеї. Андрій надав матеріали, що відображають оригінальний вигляд скульптур на момент встановлення алеї.

Нагадаємо, реставрація скульптури Музи Мельпомени почалася на початку липня 2025 року.