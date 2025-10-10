У найближчі дні ймовірна нова атака. Кличко звернувся до жителів Києва

Головна Київ Новини
Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Мер звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично
фото: КМДА

Кличко: «Ситуація складна. Давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням»

У результаті масованої атаки ворога, який бив по обʼєктах критичної інфраструктури України, наразі запроваджені екстрені відключення електрики в більшості областей країни. Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Клияка.

«З раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Енергетики вже повернули світло понад 423 тис. споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам», – йдеться у заяві.

За словами мера столиці, роботу систему водопостачання відновили, вона працює в штатному режимі. Але в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах. Оскільки не працюють насоси підвищення тиску.

«Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку», – заявив Кличко.

Мер звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.

«Усі міські служби працюють цілодобово і в посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста. Підтримайте їх вдячністю і своїм свідомими ставленням до можливих викликів та реагуванням на них. Тільки злагоджено і разом ми зможемо подолати ті випробування, які нам випали», – додам міський голова Києва.

«Главком» писав, що у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Теги: водопостачання харчування ворог відключення Київ обстріл

