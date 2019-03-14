Під мерією Києва велосипедисти влаштували лежачий протест (фото, відео)



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Лежачий протест велосипедистів біля мерії Києва Фото: Укрінформ

Активісти хотіли донести чиновникам проблему незручності міста для велосипедистів

Сьогодні, 14 березня, у центрі Києва велосипедисти влаштували протест.

Десятки людей лягли поряд зі своїми велосипедами на сходах біля столичної мерії.

Акцію вирішили провести після чергової аварії, коли автомобіль на смерть збив велосипедиста. Сталося усе на початку березня у Києві - на перетині велодоріжки з автомобільною.

Протестувальники пролежали на сходах міської адміністрації близько 30 хвилин. Цим хотіли донести чиновникам проблему незручності міста для велосипедистів, повідомляє ТСН.

Як повідомлялося, у Києві запускається програма Bike Friendly Company, програма сертифікації закладів, які створили умови для клієнтів на велосипедах.