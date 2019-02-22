На Окружній у Києві з’явиться велодоріжка



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Влаштування велодоріжки розпочалося на вулиці Заболотного

В рамках капітального ремонту вулиця Заболотного у Києві стане комфортною не тільки для автомобілістів та пішоходів, а й для прихильників двоколісного транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Наразі на об’єкті тривають роботи з демонтажу тротуарів для його подальшого ремонту та влаштування основи майбутньої велодоріжки.

«До речі, влаштування зручних, безпечних велодоріжок також заплановано в рамках капітального ремонту вулиць Борщагівської, Милославської, Чорнобильської, проспектів Степана Бандери та Космонавта Комарова, Столичному шосе та інших», - додали у «Київавтодорі».

Як заявив раніше мер Києва Віталій Кличко, як тільки потеплішає, у столиці продовжать масштабний ремонт доріг.

Він зазначив, що протягом останніх років в столиці відремонтували 830 кілометрів доріг. В планах на цей рік – ремонт основних магістралей та мостів.

«Як тільки середньодобова температура підніметься вище 5 градусів тепла, одразу розпочнемо масштабні дорожні роботи, - сказав Кличко. - Ми відмовилися від так званого «ямкового ремонту». В нас є чітка стратегія – якщо робимо капітальний ремонт, то перекладаємо всі комунікації, а не тільки полотно на дорозі».