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    На Окружній у Києві з’явиться велодоріжка

    • Розсилка
    На Окружній у Києві з’явиться велодоріжка

    Влаштування велодоріжки розпочалося на вулиці Заболотного

    В рамках капітального ремонту вулиця Заболотного у Києві стане комфортною не тільки для автомобілістів та пішоходів, а й для прихильників двоколісного транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Наразі на об’єкті тривають роботи з демонтажу тротуарів для його подальшого ремонту та влаштування основи майбутньої велодоріжки.

    «До речі, влаштування зручних, безпечних велодоріжок також заплановано в рамках капітального ремонту вулиць Борщагівської, Милославської, Чорнобильської, проспектів Степана Бандери та Космонавта Комарова, Столичному шосе та інших», - додали у «Київавтодорі».

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    На Окружній у Києві з’явиться велодоріжка
    На Окружній у Києві з’явиться велодоріжка
    На Окружній у Києві з’явиться велодоріжка

    Як заявив раніше мер Києва Віталій Кличко, як тільки потеплішає, у столиці продовжать масштабний ремонт доріг.

    Він зазначив, що протягом останніх років в столиці відремонтували 830 кілометрів доріг. В планах на цей рік – ремонт основних магістралей та мостів.

    «Як тільки середньодобова температура підніметься вище 5 градусів тепла, одразу розпочнемо масштабні дорожні роботи, - сказав Кличко. - Ми відмовилися від так званого «ямкового ремонту». В нас є чітка стратегія – якщо робимо капітальний ремонт, то перекладаємо всі комунікації, а не тільки полотно на дорозі».

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