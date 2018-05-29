Під офісом омбудсмена відбуваються одночасно два мітинги (фото, відео)

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Фото: Главком Мітинг з вимогою звільнити представника Уповноваженого ВРУ з прав людини Аксану Філіпішину

До офісу омбудсмена прийшли правозахисники підтримати позицію представника Уповноваженого з прав людини Аксани Філіпішиної і так звані активісти-прибічники традиційних сімейних цінностей

Сьогодні о десятій ранку під офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розпочався мітинг активістів-прибічників традиційних сімейних цінностей. Вони зібралися під стінами Секретаріату з вимогою звільнити представника Уповноваженого ВРУ з прав людини Аксану Філіпішину, яка контролює питання прав дітей, гендерної рівності та недискримінації. Як передає кореспондент «Главкома», причиною такої вимоги протестувальників стали прямі професійні обов’язки представника Уповноваженого, яка, виконуючи положення Конституції України та закону «Про звернення громадян», звернулася із вимогою скасувати на сайті президента петицію про «про захист сімейних цінностей та заборону пропаганди різних видів девіантної статевої поведінки».

В інтерв’ю «Громадському радіо» Аксана Філіпішина зазначила: «Ця петиція містить заклики, зокрема, «подати законопроект про заборону пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей, у тому числі, у формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «гей-парадів», «фестивалів квір-культури», тематичних матеріалів у засобах масової інформації». Це — порушення прав інших людей щодо свободи висловлювання. Тут простежується чіткий конфлікт інтересів, навіть посягання на права тих людей, які іншим здаються інакомислячими, і чиї права водночас найбільше сьогодні порушуються в Україні. На мій погляд, реалізувати подібну петицію буде неможливо. Адже треба буде подати законопроект, який суперечитиме Конституції та міжнародним зобов’язанням України, наприклад — праву на мирні зібрання».

Згідно з 23-1 статтею Закону України «Про звернення громадян», йдеться, що електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

Об 11-й годині до офісу омбудсмана прийшли правозахисники підтримати позицію представника Уповноваженого з прав людини Аксани Філіпішиної, а саме Олександра Романцова (Центр громадянських свобод), Тетяна Печончик, Людмила Янкіна, Альона Луньова (Центр інформації про права людини), Ніна Потарська (Центр соціальних і трудових досліджень), Роман Романов (міжнародний Фонд «Відродження»), а також колишні працівники офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини Юрій Бєлоусов, нині очолює «Експертний центр з прав людини», та Михайло Чаплига. Про акцію підтримки було оголошено у Фейсбуці.

Представники активістів, що відстоюють «сімейні цінності», привели на акцію неповнолітню дитину дошкільного віку або молодшого шкільного віку, а також немовля. Серед мітингувальників за звільнення Аксани Фліпішиної був молодик характерної спортивної зовнішності, який поводився досить агресивно. Прибічники «сімейних цінностей» вигукували в бік правозахисників: «збоченці», «провокатори».

Плакат із написом «Аксана читає Конституцію. А ви?», який тримали правозахисники, було розірвано протилежною стороною мітингувальників. Журналістам роздавали брошури «В Україні вирізають сім’ю».

Поліція змушена була встановити кордон між агресивно налаштованими активістами, що вимагають звільнити Філіпішину, та правозахисною спільнотою, що прийшли підтримати представника Уповноваженого з прав людини.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила депутата від «Народного фронту» Людмилу Денісову уповноваженим парламенту з прав людини 15 березня.

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