Під прикриттям свята у лісі поблизу Києва вирубали дерева



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Громада Приірпіння

Забудовники розчищали ділянку під закладання фундаменту

У святковий день, 8 березня, коли увага громади не така пильна, забудовник завіз техніку на ділянку Біличанського лісу поблизу Гостомеля. Екскаватор без номерних знаків вирівнював ділянку під закладання фундаменту. До цього провели рубку дерев.

Про це «Громаді Приірпіння» повідомив працівник НПП «Голосіївський» Олександр Соколенко.

«На місце події викликали поліцію, яка приїхала доволі оперативно. Ми заблокували техніку, яка хотіла вивезти порубані дерева. Правоохоронці змусили їх звантажити дерева на землю і техніка поїхала, але ми думаємо, що вона повернеться. Юрист забудовника нам повідомив, що вони з власником ділянки нічого не знають про ухвалу суду, якою заборонено відчужувати ділянку і вчиняти на ній буд-які дії. На моє прохання ми зачитали йому під відеозапис текст ухвали суду, щоб потім не було питань, що вони не знали. Просимо громаду бути пильною і повідомляти, якщо на ділянках в лісі з’являється техніка», – наголосив Соколенко.

Нагадаємо, паркан встановили поблизу Гостомеля в лісі наприкінці лютого. Ділянки поблизу Коцюбинського забудовники намагаються відстояти у суді.